Dünya üzerinde yaşanan en eski kentlerden biri olan Van'dayım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un başdanışmanı Tayfun Topal davet ettiğinde hiç tereddüt etmeden 'gelirim' dedim. Zira 2 senedir yolum Van'a düşmedi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık nüfuslu, kalesinden kedisine hatta kahvaltısına kadar zengin kültürel mirasa sahip ilindeki değişimi de bu vesileyle görme fırsatım oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmi hem çeşitlendirmek hem de 81 ile yaymak için başlattığı Kültür Yolu Festivalleri'nin altıncı durağı Van...

9 gün boyunca şehirde konserler, söyleşiler, sergiler, gastronomi turları ne ararsanız var. 500 etkinlik planlanmış... 1000'e yakın sanatçı buraya gelecek. Çok zengin bir içerik... Etkinliklere 1 milyon katılımcı bekleniyor.

Dedim ya festivalde yok yok...

Festivale gidenlerin Van Müzesi'nde, küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı "Matraki" Bir Osmanlı Yıldızı projesinde İranlı sanatçı Alan Kouchhakpour'un "Kanuni Sultan Süleyman" portresi ve Mamure Öz'ün Van minyatürünü, İranlı sanatçıların 'selam' sergisini, 100 dansçının 'kardeşlik halayı'nı, Tariria'daki Refik Anadol'un Mercan Rüyâları sergisini görmelerini tavsiye ederim. Festival kapsamında 11 farklı noktada yer alan "Festival Lezzet Durağı"na uğrayıp, Van mutfağının eşsiz tatlarını deneyimlemesini de...

Bana sorarsanız, Bakan Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başlamasından sonra turizm alanı dışındaki en önemli projelerinden biri bu festivaller...

Neden mi?

Biliyorsunuz, 2021'de start verdiler. O zamanlar 5 şehirdi. Fakat öyle bir katılım oldu ki... Sonra il sayısı 16'ya çıktı. Her sene de artıyor. İlk başladığında 2021'de 6 milyon katılımcı olmuştu. Sonraki senelerde bu ikiye katladı. 2022'de 15 milyon, 2023'te 33 milyon katılımcı oldu. Bu festivaller, Türkiye'nin doğal, kültürel, tarihi zenginliklerinin tanıtımının yanı sıra ülkenin uluslararası markasına da katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bir algıyı da yıkıyor. Yıllarca festival denilince büyük şehirler akla gelirdi. Konserler de sergiler de söyleşiler de oralarda olurdu. Anadolu insanı buralara gelemiyorsa sanatın, kültürün nimetlerinden yararlanamazdı. Bakan Ersoy, festival projesiyle kültür, sanat ve müziği Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırdı. Aynı zamanda Anadolu'daki gençlerin erken yaşlarda sanat ve kültürle büyümesinin yolunu açtı. Bunun meyvelerini önümüzdeki yıllarda toplayacağımızdan eminim.