Dün İsviçre bankası UBS'in raporu dikkati çekti. 2024 Küresel Servet Raporu'na göre Türkiye, kişisel servet artışında ilk sırada. TL cinsinden büyüme yüzde 157.78. Dolar cinsinden yüzde 63.2. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'deki dolar cinsinden milyoner sayısının yüzde 43 oranında artması bekleniyor. 2028'e kadar 90 bine yaklaşacak. Düşünsenize, Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesim ülkedeki servetin yüzde 40'ını alıyor. Gelir dağılımı eşitsizliğinde ciddi bozulma var.

Kabul ediyorum, zor zamanlardan geçildi, geçiliyor. Pandemi bitti, yanı başımızda savaş oldu, ardından küresel enflasyon tırmandı. O bitmeden Asrın Felaketi'ni yaşadık. Sonrasında para politikasında yeni bir aşamaya geçtik. Bu süreçte hep birileri kazanmaya devam etti.

Zaten öyledir…

Kriz dönemleri finansal avantajı olanlar için fırsattır. Özellikle yüksek enflasyon dar gelirli, emekli, asgari ücretlinin cebindeki parayı günden güne eritirken, parası olanlar yüksek faizden kazanır. Dövizden de borsadan da paralarını katlar… Hatta düşen ev ve araba fiyatını ilerisi için fırsata çevirir.

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Şu anda da böyle bir durum yaşanıyor.Amma…Kamu otoritesi çeşitli politikalarla gelirin dağılımında adaleti sağlayabilir.Mesela ne yapabilir?Genellikle devletlerin bu sorunu çözmek için uyguladığı politikaların başında maliye politikaları gelir.Zengin kesimden, orta ve düşük gelirli kesime doğru transfer gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltır.Ne için mi?Zenginin de fakirin de, işçinin de patronun da aynı oranda ödediği dolaylı vergiler yerine dolaysız vergilerin gündeme gelmesi için… Ücretini alır almaz gelir vergisini ödeyen işçiler yerine patrondan vergi almak için… Kriz ortamında enflasyonu tetikleyen yüksek karların vergisini toplamak için…

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Fakat duyuyorum ki, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı paket kırpılıyor.Örneğin,Adil vergi sistemiiçin en önemli maddelerden biriydi.Gelir ve harcama tutarları arasındayüzde 20'den fazla uyumsuzluk saptananmükelleflerden detaylı bilgi talepedilecekti. Seyahatler, lüks otel giderlerigibi yüksek harcamalarını nasıl karşıladıklarınıaçıklamak zorunda kalacaklardı.Açıklayamazlarsa Maliye yakalarınayapışacaktı.Birdenfazla evi olanlardan ekstra vergi alınmasımaddesiyle kiralamadan boş tutulanevler sorunu çözülecekti.FakatVergi düzenlemesi Meclis'e kaç maddeyle gelebilecek, bilmiyorum.Umarım,