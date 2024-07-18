Türkiye’de arsa maliyeti Avrupa’yı geçti

Arsa maliyetinin % 50’yi bulduğunu söyleyen Mesa Holding’in Başkanı Boysanoğlu, “Avrupa’da bu oran % 20’lerde... Ekonomik arsa üretilmeli” dedi

Türkiye'de son dönemde en önemli sorunların başında barınma ihtiyacı geliyor. Dar gelirlilerin konuta erişimi artan maliyetler ve yüksek faizler nedeniyle iyice zorlaştı. 55 yılda 135 bini aşkın konut üreten Mesa Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, konutun bedelini belirleyen ilk faktörün arsa olduğunu, Türkiye'de arsa maliyetlerinin yüzde 45-50'leri, hatta bazı noktalarda yüzde 70'leri bulduğunu söyledi.

Boysanoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde olmayan rakamlar... Yurtdışında arsa değeri yüzde 20-25'i geçmiyor. Türkiye'de bu sorun regüle edilebilirse fiyatlandırmada arsa yüzde 10-15 civarına oturtulabilirse, konut fiyatları da sosyal konut için makul hale gelebilir" dedi.



EKONOMİK ARAZİ ÜRETİLSİN

Bir inşaat projesinde arsa maliyeti çıktıktan sonra kalan yüzde 50 maliyet kalemlerinin içinde hafriyat, kaba yapı, ince yapı, mekanik ve elektrik, personel, genel giderler ve diğer masraflar olduğunu söyleyen Boysanoğlu, "Arsa maliyetinde sektörün eli kolu bağlı. Çözüm kamuda. Lokasyon olarak uygun ve ekonomik arazi üretimi, ancak kamu gücü ile olabilir. Dar gelirli vatandaşlarımıza konut üretebilmemizin temel şartı da ekonomik arazidir" diye konuştu.









15 MİLYAR TL CİRO HEDEFLİYOR

Mesa Holding'in 2023'ü 9 milyar TL ciroyla kapattığını, 2024 sonunda ise bu rakamı 15 milyar TL'ye çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Boysanoğlu, şöyle konuştu: "2023 ciromuzun yüzde 30'unun ihracat kaynaklı oldu. Özellikle tünel kalıp üretimi yaptığımız şirketimiz Mesa İmalat, önemli bir büyüme ve ihracata imza attı."



TIBBİ KENEVİRDE ÜRETİM HAKKINI ALDI

Tarımın ülke ekonomisindeki değerini öngörerek 2022'de Mesa Farmtech'i kurduklarını anlatan Boysanoğlu, Türkiye'de üretimine izin verilen tıbbi kenevirin yerli tohumla üretim haklarının sadece Mesa'da olduğunu söyledi. Boysanoğlu, "Bir sonraki adım tıbbi kenevirin bundan sonraki üreticilere ve ilaç sanayine tedariğinin de yine Mesa tarafından sağlanması" dedi.



HALKA AÇILMA PLANI YAPIYOR

Depremde hayat kurtaran tünel kalıp sistemi üretiminde Mesa İmalat'ın dünya çapında lider firma pozisyonuna ulaştığını belirten Boysanoğlu, "2023'te sadece deprem bölgesine odaklandık, fabrika üretim rekoru kırdı. Üretim miktarı üç katına, tünel-konvansiyonel ortalamasında 2 katına çıktı. Mesa İmalat ciromuz 1 milyar TL'nin üzerinde. Sene sonu 1.2 milyar TL olacağını öngörüyoruz" dedi. Boysanoğlu, Mesa İmalat'ı ahşap ile birleştirip halka açmayı planladıklarını da söyledi.



TOMA LASTİĞİ ÜRETECEK

Mesa'yı yeni dönemde konut dışındaki alanlarda büyüteceklerini, inşaatın yanı sıra enerji, tarım-sağlık ve turizm alanlarında büyümeye devam edeceklerini belirten Boysanoğlu, Afyon-Emirdağ'da Mesa Las lastik fabrikası kurduklarını söyledi. Boysanoğlu, "Yılın son çeyreğinde üretime başlamayı planlıyoruz. İlk fazda forklift, traktör, römork ve yol dışı hizmet, ikinci fazda radyal traktör, iş makinası, toma, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma üçüncü fazda ise radyal binek, SUV, hafif ticari araç lastikleri üreteceğiz. İlk etap için 2 milyar TL yaptık. Toplam yatırım tamamlandığında 300 milyon doları bulacak" dedi.



MÜHENDİS 50 BİN USTA 80 BİN TL ALIYOR

İnşaat sektöründe istihdam edilecek personel bulmakta zorlandıklarını anlatan Boysanoğlu, "Teknik okullara ihtiyaç var. Bugün usta maaşı 80 bin TL, vinç operatörü maaşı 120 bin TL. Şantiyedeki mühendis 45-50 bin TL alıyor. Bu konuda insan yetiştirmeliyiz" mesajı verdi.



ORTADOĞU'DA PROJE BAKIYORUZ

Rusya, Irak, Özbekistan'da 9 proje yürüttüklerini belirten Boysanoğlu, "Azerbaycan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi yeni girdiğimiz pazarlarda güçlüyüz. Ortadoğu ile de ilgileniyoruz" dedi.