Merakla beklenen vergi paketi Meclis'e sunuldu. 53 maddelik pakette, kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, dolaysız vergilerin payının artırılması, vergiye uyum, bazı istisnaların kaldırılması, cezaların ve tahsilat etkinliğinin artırılması başlıkları yer alıyor.

Benim dikkatimi çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıklıkla söylediği 'çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi' açıklamasının kısmi olarak gerçekleşmiş olması...

Ne anlatmak istiyorum, açıklayayım.

Hatırlayın, taslak metinler tartışılırken, geliri ile harcaması arasında yüzde 20'den fazla fark olan, yani lüks içinde yaşayıp gelirini gizleyenlerin tespit edilip, izahat isteneceğine ilişkin madde de gündeme geldi. Misal, 100 bin TL geliri olup 300 bin TL harcayan hesap verecekti. Maliye, kaynağını açıklayamadığı gelirin vergisini alacaktı. 'Özel Gider Bildirimi' maddesi Bülent Ecevit döneminde çıkarılan 'Nereden buldun' yasasına benziyordu. Aslında Türkiye'de çok fazla gelir elde ettiği halde beyan etmeyen birçok kişiyi kayıt altına alabilecek bir maddeydi. Kayıt dışıyla mücadeleye önem verileceği söylenen bu günlerde söz konusu maddenin teklifte yer almaması şaşırttı doğrusu!

Maliye, kısaca 'nereden bulduysan buldun, rahat rahat harca' dedi.

Bu madde tekliften çıkarıldığına göre, Vergi Denetim Kurulu'nun ayda 5 milyon TL harcayıp, vergi ödemediğini tespit ettiği 800 kişiye ne olacak?

O kişiler tabir yerindeyse vergiden 'yırttı mı'!

Özellikle ihracatçılar, odalar ve borsalar ile işadamlarının itiraz ettiği bir başka madde daha teklife girmedi. Cironun yüzde 2'si matrah kabul edilerek yüzde 10 olarak hesaplanmasını öngören kurumlar vergisi kriterinden vazgeçildi. Gelir vergisi mükellefleri için düşünülen, asgari gelir vergisi de teklife girmedi.

Maliye, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na (GYO) ise hem istisnayı şarta bağladı hem de asgari kurumlar vergisi getirdi. GYO'ların kurumlar vergisi istisnası, hemen her dönemde gündeme getiriliyor ancak teklif edilemeden gündemden düşüyordu. Bu kez teklifte yer alan düzenlemeye göre, tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna olan GYO'lar taşınmazdan elde ettikleri gelirin yüzde 50'sini kâr payı olarak dağıtırsa bu istisnadan yararlanacak. Taşınmazdan elde ettiği gelirin yüzde 10'unu da asgari kurumlar vergisi olarak ödeyecek. Yani 100 TL kazanıyorsa bunun 50'sini temettü, 10'unu da asgari kurumlar vergisi olarak verecek. Kalan 40 TL'yle de yeni projeleri finanse etmeye, konut yapmaya çalışacak!

Sihirbazlık istenen bir denklem...