Uzun zamandır enerji piyasasının en önemli gündem maddesi izin süreçleri… Öyle ya, bir enerji santralinin yapımı 6 ay sürüyor. İzinlerin tamamlanması 48 ayı buluyor. Santrali yapacak yatırımcı önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) ön lisans başvurusu yapıyor. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu alıyor. Belediye veya İl Özel İdaresi'nden imar planı ve yapı ruhsatıyla ilgili gerekli izinleri çıkarıyor. Bu işleri tamamladıktan sonra sıra proje onayları ve bağlantı anlaşmalarına geliyor. TEDAŞ veya TEİAŞ'tan izinler alınıyor. Montaj, test, kesin kabul, üretim lisansı derken süreç uzuyor. Anlayacağınız, enerji santrali kurmak için finansmanı sağlasanız da anında üretime geçemiyorsunuz.

***

Önceki günaçıklayan Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanıbu süreçleri kısaltacakdönemibaşlatacaklarını açıkladı. Bayraktar budüzenleme için birçok bakanlıkla dirsektemasında… Çünkü bir santral kurmakisteyen yatırımcı birden fazla bakanlıktan izinçıkarmak zorunda. Özellikle ön izin ve kesinizin süreçlerinde, birçok kamu kuruluşundantekrar tekrar görüş alınması, sürecinyavaşlamasına neden oluyor.Planlanan düzenleme ile izin süreçlerinin tek bir merkezi idare tarafından yönetilmesi hedefleniyor. Bu düzenlemeyle yatırımcı ÇED süreci başladığında orman izinleri için de başvurabilecek. Yani iki süreci birlikte yürütebilecek.Düzenleme yapıldığında enerji santrali kurmak isteyen yatırımcı 2 yıldan daha az sürede üretime başlama şansını elde edebilecek.

***

Enerji Bakanlığı, enerjide dönüşüm döneminde izin süreçlerinin yanı sırade değiştirerek yatırımcının önünü açmayı planlıyor. Bu modelin temel noktaları arasındagibi unsurlar var. Döviz bazlı fiyat garantisi ve tahkim uygulaması Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları(YEKA) projelerine uluslararası yatırımcıların ilgisini artırabilir. Yatırımcılardan iletim bedeli talep edilmemesi, bu maliyetin kamu tarafından karşılanarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) geri alınması ve taban fiyat uygulaması da yatırımcılar için öngörülebilirliği artırabilir.