Uzun zamandır enerji piyasasının en önemli gündem maddesi izin süreçleri… Öyle ya, bir enerji santralinin yapımı 6 ay sürüyor. İzinlerin tamamlanması 48 ayı buluyor. Santrali yapacak yatırımcı önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) ön lisans başvurusu yapıyor. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu alıyor. Belediye veya İl Özel İdaresi'nden imar planı ve yapı ruhsatıyla ilgili gerekli izinleri çıkarıyor. Bu işleri tamamladıktan sonra sıra proje onayları ve bağlantı anlaşmalarına geliyor. TEDAŞ veya TEİAŞ'tan izinler alınıyor. Montaj, test, kesin kabul, üretim lisansı derken süreç uzuyor. Anlayacağınız, enerji santrali kurmak için finansmanı sağlasanız da anında üretime geçemiyorsunuz.
***Önceki gün yenilenebilir enerjide 2035 vizyonunu açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu süreçleri kısaltacak 'süper izin' dönemi başlatacaklarını açıkladı. Bayraktar bu düzenleme için birçok bakanlıkla dirsek temasında… Çünkü bir santral kurmak isteyen yatırımcı birden fazla bakanlıktan izin çıkarmak zorunda. Özellikle ön izin ve kesin izin süreçlerinde, birçok kamu kuruluşundan tekrar tekrar görüş alınması, sürecin yavaşlamasına neden oluyor.
***Enerji Bakanlığı, enerjide dönüşüm döneminde izin süreçlerinin yanı sıra ihale modelini de değiştirerek yatırımcının önünü açmayı planlıyor. Bu modelin temel noktaları arasında, iletim bedeli muafiyeti, döviz bazlı fiyatlandırma, asgari yerlilik şartı ve uluslararası tahkim gibi unsurlar var. Döviz bazlı fiyat garantisi ve tahkim uygulaması Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları