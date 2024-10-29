Kardemir savunma hattına giriyor

Türkiye’nin savunma sanayisinde kullanılan alaşımları üretmek için fizibilite çalışmalarına başlayan Kardemir, yeşil enerji yatırımlarına da hız verdi. Şirket, uzun vadede 3.5 milyar $ yatırım planlıyor

Türkiye'de 'fabrikalar kuran fabrika' olarak bilinen Kardemir, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in başkanlığında yerli üretim için kolları sıvadı. Türkiye'nin savunma sanayisinde kullanılan alaşımları üretmek için fizibilite çalışmalarına başlayan Kardemir, yeşil enerji yatırımlarına da hız verdi. Şirket, lojistik, enerji, yeni çelik haddehanesi gibi alanlara uzun vadede 3.5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. SABAH'a açıklamalarda bulunan Demir, "Şu anda finansman pahalı. Yapacağımız yatırımları paket haline getirip uluslararası yatırımcılarla görüşebiliriz. Kardemir hisselerine ortaklık düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.







HASSAS MALZEME ÜRETECEK

Savunma Sanayi Başkanlığı döneminde bir araştırma yaptırdığını anlatan Demir, "Türkiye'nin savunma sanayi projelerinde kullandığı dışarıdan temin ettiği hassas alüminyum, çelik alaşımları var. Kardemir'de bu alanda üretim için altyapının kurulması gerekiyor. Titanyum ve nikel alaşımları üretmek için 600 milyon dolar yatırım yapılmalı. Belki ilk etapta 40-50 milyon dolarlık yatırımla belli alaşımları üretebiliriz, bunun teknik kısmına çalışıyoruz. Kardemir'in savunma sanayi ürünlerini üretir hale gelmesi gerekiyor. Maliyetleri yerli cevherle düşürmek ve katma değerli üretim Kardemir'in çıkış yoludur" diye konuştu.







İHRACAT KAPISINI AÇTI

Cezayir ve Azerbaycan'ın dışında Fas, Brezilya, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat için görüşmeler yaptıklarını anlatan Demir, "İhracat kalemlerimiz demir yolu tekerleğive ray. 2023'te ihracat rakamımız yaklaşık 30 milyon dolar oldu. Yılsonuna kadar Azerbaycan'a 17 milyon 640 bin dolar ray ihracatı yapılacak. Cezayir'e de 10 milyon 298 bin 600 euroluk ray ihracatı gerçekleşecek. Bugüne kadar, 'Kardemir ne olmalı, ne ölmeli' demişler. Kardemir ihracat yapmazken, onun ortaklarının şirketlerinin ne kadar ihracat yaptığına bakılmamış. Kardemir üretiminin üçte biri kütük. Şimdiye kadar kütükleri satmış, alanlar da ürünü işleyip ihraç etmiş. Kütük halinde satılırsa 500 dolar, ray yaparsanız 1.000 dolar, teker haline gelirse 2.000 dolar. Biz Kardemir'i katma değerli ürün üreten bir yer haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Demir, 87 yıllık şirketin Ar-Ge'ye çok fazla yatırım yapmadığını, üretim süreçlerini verimli hale getirmek için İstanbul Teknopark ve Ankara Ostim Teknopark'ta ofisler açtıklarını anlattı. Demir, "Ar-Ge'de otomotiv, savunma ile demiryolu sanayisinde kullanılan ürünlerin üretimine ilişkin projeler yürütülüyor" dedi.



ENERJİYE YATIRIM YAPACAK

Kardemir'in enerji şirketi olduğunu, daha önce hidroelektrik santral yatırımları bulunduğunu, güneş ve rüzgâr enerjisi ile ilgili projelere baktıklarını söyleyen Demir, "Kardemir'in karbon salınımı çok büyük. Bizim bu konuda yatırımlar yapmamız gerekiyor. Güneş ve rüzgar enerjisinde satılık projelerin peşindeyiz. Jeotermal ile de ilgileniyoruz" dedi. Demir, hidrojen konusunda da Kardemir'in öncü olması gerektiğini söyledi.







FİLYOS'A TEKLİF VEREBİLİRİZ

"2028'e kadar Kardemir'i sürdürülebilir, inovatif ve son teknolojileri kullanarak yatırımlarını sürdüren bir kuruluş haline getirmeyi amaçlıyoruz" diyen Demir, 2023'te sıvı çelik üretiminin 2 milyon 472 bin ton olduğunu, bu yıl 3 milyon tona çıkacaklarını vurguladı. Demir, yeni yatırım planlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Yatırım planlarımız arasında enerjinin yanı sıra üretim hacmimizi artırmak amacıyla yeni fırın ve liman yatırımı da var. 200 milyon TL sermayeli Karlimtaş şirketini kurduk. TCDD Taşımacılık ve Devlet Demiryolları ile potansiyel bir işbirliği mevcut. Şirketin lojistik ağındaki problemlerin çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Zonguldak bölgesinde Kardemir uhdesinde olacak bir liman için çalışmaları sürdürüyoruz. Filyos'a da işletmeci olarak teklif verebiliriz. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden 11 maden sahasının işletme hakkını kazandık. Maden sahalarında rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başladık. Kardökmak'ta yerli üretimi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İleride ray, teker yapan bir şirket olarak devletin ilgili kuruluşlarıyla birleşip vagon üretimine de girebiliriz."







BİZİM SANAYİCİLERİN ÇOĞU TÜCCAR

Demir, yerli katkı konusunda sanayi kesiminde bir direnç olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yerli bir şey yapmakla ilgili korkunç bir direnç, korkaklık var. Kardemir'de de bu var. Manzarayı görünce bizim sanayicilerin çoğu tüccar diyorum. Getir yurtdışından makineyi, hammaddeyi, fabrikayı kur, başına da 20 işçi koy, üretime başla. Bu sanayicilik değil ki, tüccarlık. Kimse yerli katkıyı, teknolojiyi düşünmüyor. Demir-çelik sektöründe de hiçbir üretim teçhizatı yerli değil. Döküm makinesi projesi ihalesi vardı. Kardemir'in de Kardökmak diye döküm şirketi var. Biz onların yapmasını istedik. İhaleye İtalyan, İsviçreli firmalar da katıldı. Yerli şirketimiz yapmaya başladı, 'gecikiyoruz, para kaybedeceğiz, onlar tecrübesiz' diye yönetim kurulunda çoğunluk karar aldırdı. Daha önce uçak da tank da yapmamıştık, bu alanlarda da tecrübemiz yoktu. En azından yerli firmanın varlığı yabancılar nezninde pazarlık gücü sağladı. O işten 7 milyon dolar kar ettik."Kardemir'in bölgedeki 15 firmayla ortak uluslararası işlere girebileceğini de anlatan Demir, "Ticaret ve sanayi odasıyla görüştüm. Bölgedeki demir-çelik firmalarıyla ortak işlere girersek, birçok ürün gamının olduğu ihalelere teklif verebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.