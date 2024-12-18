Bu koltuk meraklılarını bir ara iyi 'ti'ye alıyordum. Hatırlar mısınız? İş dünyasında oda başkanları vardı. Birçoğu Osmanlı İmparatorluğu'nda yarım asır tahtta kalan padişah ünvanını alan Kanuni Sultan Süleyman'la yarışıyorlardı. 'Vardı' derken yanlış anlamayın. Hâlâ da varlar.

Aklıma ilk gelenler… Misal, TESK Başkanı Bendevi Palandöken… 1978'de Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurdu, halen orada başkan. TESK'de 2007'den bu yana konfederasyon başkanı… Çiftçinin en önemli meslek kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği... 'Şemsi Bayraktar kaç yıldır başkanlık yapıyor' diye baktım. 2003'te başkanlık koltuğuna oturmuş… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu… Göreve, eski yönetimi devirerek 2001'de gelmişti…

Sivil toplum kuruluşlarının birçoğunda durum böyle… Adam neredeyse çeyrek asırdır başkan… Bakıyorsunuz, kendi alanında çeyrek asırdır neyi çözmüş, neye faydası olmuş… Hiç…

Keza siyasette de durum benzerdi. Sanırım üç dönem kuralını getirerek siyasetteki düzene çomak sokan bir tek AK Parti oldu. CHP daha yeni bu kuralı tüzüğüne aldı.

Hadi bunları anladık da… Özel sektöre ne demeli? Hele hele bankalara…

Malumunuz, Türkiye'de 34 mevduat bankası, 20 kalkınma ve yatırım bankası, 9 katılım bankası var. Bazılarında neredeyse ikiüç ayda bir genel müdürler değişiyor. Fakat bazılarında genel müdürler uzun süre koltuğu bırakmıyor. Geçenlerde Denizbank'ta koltuğu Recep Baştuğ'a bırakmaya hazırlanan Hakan Ateş'in açıklamasında görev süresini gördünüz mü, bilmiyorum.

Tam 27 yıl… Dile kolay, çeyrek asır…

Öğrendiğime göre, eleştirdiğimiz bu konuya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu da kafa yoruyor. Üzerinde çalıştıkları taslak var. Banka genel müdürlerinin görev sürelerine ilişkin bir düzenleme yapılması gündemde…

Genel müdürlerin koltuklarında en fazla 10 yıl oturmasını, bankanın yönetim kurulu başkanı isterse bir 5 yıl daha kalmalarını sağlayacak bir planlama… Sadece o da değil… Şube müdürleri ve bölge müdürleri için de beşer yıl yerlerinde kalma şartı getirilmesi düşünülüyor.

Yaparlarsa güzel iş…

30 yıl genel müdürlük yapmanın ne zararı var, diyebilirsiniz.

Birçok İK danışmanlık şirketi bir pozisyonda çok uzun süre kalmanın en büyük dezavantajının, statükoya alışmak olduğunu söyler. Uzun süre aynı pozisyonda çalışmanın barındırdığı ilk engel de işletme körlüğü oluyor.