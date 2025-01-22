76 vatandaşımızı kaybettik… Hem de feci şekilde… İçimiz yanıyor… Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum… Daha önce Beşiktaş'ta bir eğlence kulübü dün Bolu Kartalkaya'da otel… Farkındaysanız, ihmali olan kimse hesap vermiyor, herkes suçu birbirine atıyor… Halbuki, bu işler siyaset üstü olmalı… CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi, İyi Partili'si, DEM'lisi olmaz…

Dün yapılan açıklamalara bakın. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 76 cana mezar olan otelin ruhsatının Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini, kendi yetki sınırları dışında bir bölge olduğunu söylüyor. Anlayacağınız, sorumluluğu bakanlığa atıyor, algı yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise 2021 ve 2024'te denetleme yapıldığını, itfaiyenin yetkisinde olan yangın yeterlilik belgesinin olduğunu anlatıyor. Burada haklıyı haksızı tartışmayacağım. Zira daha cenazeler bile defnedilmeden yapılan bu tartışmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Fakat, ortada bir yetki karmaşası olduğu açık…

Çünkü, bir turizm tesisi açılırken turizmci valiliğe başvuruyor. Valilik işletmeciyi yetkili idarelere yönlendiriyor. Tüm işletmelerde olduğu gibi otellerde de açılış ve işletme için bazı izin ve belgelerin alınmış olması zorunlu. Alınması gereken belgeler arasında itfaiye raporu ya da itfaiye ruhsatı olarakbilinen itfaiye uygunluk belgesi de var. Otellerde itfaiye raporunun alınabilmesi için herhangi bir yangın durumunda can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçebilecek tedbirlere uymak gerekiyor. Bunları yerine getiren işletme sahibi belediyelere başvuruyor. Otel için itfaiye raporu şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için bir itfaiye görevlisi gelerek oteli yerinde inceliyor ve tutanak tutuyor. Olumlu ise işletmeye itfaiye raporu veriliyor. İtfaiye dışında diğer belgeler de tamamlandıktan sonra tesis işletme ruhsatı alabiliyor. Bu ruhsatı alan işletme daha sonra bakanlığa başvurup, turizm işletme belgesi alabiliyor. Prosedür bu...

Biliyorsunuz, bir süre önce belgelendirme konusunda kanun da çıktı. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na dayanarak turizm işletmesi belgesi almayan tesislerin faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı. Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerin ruhsatları bakanlık tarafından iptal edilmeye başlandı. Maalesef, turizm cenneti dediğimiz ülkemizde 22 bine yakın otel belediye ruhsatlı… Hatta şöyle söyleyeyim, bugün kendisini 5 yıldızlı olarak tanıtan otellerin bile birçoğunun yıldızı hak edecek durumu yok. Ama zamanında belediyeden belgeyi kapmışlar. Bunun gibi 5 bin otelle ilgili kapatma kararı alındı.

Lafı uzatmayayım… Tekrar Kartalkaya'da yaşanan faciaya dönersek… Esasında burada sorun itfaiye raporundan daha çok denetim meselesinde kilitleniyor. Bu konuda, mevzuatta ciddi boşluklar var. Bu da özellikle yangın önleme ve söndürme ekipmanlarının denetiminde sorumluluğu muğlaklaştırıyor. İşyerlerine açma ve işletme ruhsatı verilmesinden sonra, işletme belediye ekiplerince yeniden denetlenmiyor. Bu denetimler, işçi sağlığı ve iş güvenliği gerekliliklerini kapsamıyor. Dolayısıyla da itfaiye raporunda belirtilen özelliklerin sürüp sürmediğini kimse bilmiyor. İtfaiye yetkililerinin, yıllık periyodik denetimlerde yangın ekipmanlarının, merdivenlerinin yerinde tespit edilerek, kontrol etmesi gerekiyor. Belli ki, bundan böyle, eski yapılarda yangın güvenlik sistemlerinin kontrol edilmesi, belirli periyotlarda denetimlerin yapılması, bunlara ilişkin sıkı yaptırımların uygulanması, denetimlerin de tek elde toplanması gibi bir dizi önlem şart!