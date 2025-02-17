Türkiye’nin çıkışının üretimde olduğunu belirten Emre Tezmen, “Bu faiz ortamında iş yapan Türk işadamlarına ödül vermek gerek” dedi. Tezmen, Türkiye’nin büyüme hikayesinin savunma ve teknoloji ile olacağını söyledi

Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye'de enflasyonun sadece faiz dengesiyle düşmeyeceğini belirterek, "Sorun arz tarafında. Talebi daha ne kadar kısabiliriz? Türkiye'nin çıkışı üretimdedir. Bütçeden faize ödenen paranın belirli bir kısmı üretimi artıracak önlemler için ayrılabilir. Özellikle bu para tarıma aktarılsa gıda enflasyonu kalmaz" dedi. İş ortamının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Tezmen, "Bu faiz ortamında iş yapan Türk işadamlarını vergilerle cezalandırmak yerine ödül verilmesi gerek" mesajı verdi. Enflasyonun ekonomiyi öldürme pahasına düşürülemeyeceğini anlatan Tezmen, "Kafayı 'arzı nasıl artırabiliriz, rekabet ortamını nasıl sağlarız, oligapol yapılar varsa bunları nasıl denetleriz' sorularına cevap bulmaya çalıştırmalıyız. Fiyatlar arz arttığında, enerjide dışa bağımlılık daha da azaldığında düşer. Somali'de enerji kaynaklarının çıkarılması, Suriye'de TL kullanılmaya başlanılması bana göre en iyi dezenflasyonist politikalardır" tespitinde bulundu.



SICAK PARAYA KADEMELENDİRME

Sıcak paranın Türkiye'de yatırıma değil faize geldiğini vurgulayan Tezmen, "Sıcak parayı getirenlerle pazarlık yapmak gerekir. Kademelendirme ve çeşitlendirmeye gidilmeli. Para buraya geliyorsa bir kısmını da yatırıma yönlendirme taahhüdü alınmalı" dedi. Türkiye'nin büyümeden taviz vermemesi gerektiğini söyleyen Tezmen, "Büyüme nedeniyle bir miktar cari açık verilebilir. Cari açığın finansmanı sağlandıktan sonra korkmamak gerekir" mesajı verdi. Tezmen, Türkiye'nin büyüme hikâyesinin teknoloji ve savunmayla olacağını belirterek, "Siber güvenlik harcamaları artmalı, yapay zekâ veri merkezleri oluşturulmalı, nadir elementler çıkarılmalı. Yabancı bu alanlara yatırım yapar" dedi.







VERGİYİ DÜŞÜRMEK GEREK

Türkiye'de iş yapanlar için vergilerin çok yüksek olduğunu vurgulayan Tezmen, "İş ortamını rahatlatıp, üretimi artırmak bizim için çıkış yoludur" diye konuştu. Tezmen, vergiyi artırmak yerine düşürmek gerektiğini söyledi. Para politikasının böyle devam etmesi durumunda hisse senedi piyasasında yatırımcı kaybının devam edeceğini vurgulayan Tezmen, Merkez Bankası'nın altın rezevlerini artırmaya odaklanması gerektiğini anlattı. Tezmen, "Cumhurbaşkanımızın hem içeride hem dışarıda türkiyenin menfaatleri için verdiği mücadele bizlerin de ülkemiz adına daha iyi işler yapma azmini artırıyor. Onun liderliği ülkemizin en önemli gücü" dedi.



DATA MERKEZİ KURACAK

Stratejik sektörlerde organik ve inorganik büyümek istediklerini anlatan Tezmen, "Siber güvenlik alanında büyümeye devam edeceğiz. Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Barikat Grup'un yüzde 60 hissesini portföyümüze ekledik. Yakında Barikat Grup'un hisselerini de bir yatırım imkânı olarak Türkiye sermaye piyasalarına kazandırmak istiyoruz. Yeni bir şirketle daha görüşüyoruz. Bu şirket de siber güvenlik ve data merkezi konusunda çalışmalar yapıyor" dedi. Tera Grup, geçtiğimiz günlerde Pera Yatırım Holding A.Ş.y'e yatırım yapmıştı. Tera Grup, finansal piyasalardaki deneyimiyle Pera Yatırım Holding'in teknoloji, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarını artırmayı amaçlıyor. Pera Yatırım Holding, 2024'ün ikinci çeyreğinde GYO statüsünden çıkarak holding yapılanmasına geçti.



TARIMDA BÜYÜYECEK

Büyümek için finans ve teknolojinin yanı sıra tarım sektörünü de seçtiklerini söyleyen Tezmen, "Lüleburgaz'da süt üretiyoruz. Gelibolu'da bir çiftlik aldık. Orada süt ve et üreteceğiz. 2 bnie yakın hayvan var ama büyüteceğiz. Şirket satın almak istiyoruz. Manisa Salihli'de su üretimimiz var, yatırımlara devam edeceğiz. Zeytinyağı üretimi de yapıyoruz. Michelin yıldızına başvurduk. İcradan satılık bir fabrika var, onu almak istiyoruz. Biz yatırım yaparken uzun vadeli düşünüyoruz, o açıdan yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.