Dün sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir bildirim düştü. Sarı lacivertli kulüp, Futbol A.Ş.'deki sahip olduğu hisselerin yüzde 4.80'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı yüzde 62.27'ye geriledi. Açıklama aynen şöyle: "Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4.80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46.10 TL'dir."

Kulüp ise "Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir" diyerek konuyu anlatmaya çalıştı.

12 milyon adet hissenin satıldığı gün kulübün hisse kapanış fiyatı 48.24 TL. Yani yüzde 4.5'e yakın iskontolu satış… Merak ediyorum, yabancı yatırımcının borsada tarihinin en büyük satışını yaptığı şu günlerde, hiç temettü dağıtmayan, şampiyon olamazsa hisse değeri 40 TL'nin altına düşme potansiyeli olan kulübün hissesini kim alır? Yönetimde Başkan Ali Koç dışında birkaç kişinin bilebildiği bu 'yabancıya' (!) satış yapılırken neyi pazarladılar acaba? Öyle ya… Borsada hikayesi olan endeksin lokomotif şirketleri bile son dönemde yabancı alıcı bulamazken…

Bunu geçtim…

'Gizemli yabancı'nın açıklanmaması için de her yol denenmiş… Hisse satışını kulüp yüzde 4.80'de bırakmış… Tabii, yüzde 5'in üstünde satış yapsa kamuoyuna yeni hissedarın adını açıklamak zorunda… Belki pazartesi takasta Fenerbahçe'nin 'gizemli' ortağıyla tanışabiliriz? Ama bildiğim kadarıyla alıcı fon ve takası da yabancı bir bankada…

Neyse şimdi gelelim soru işaretlerine… Fenerbahçe Yönetimi'nin bunları kamuoyuna açıklaması gerekiyor.

Bu satış için neden piyasaya çıkmadınız? Daha iyi fiyat verecek bir alıcı bulamaz mıydınız?

Hisse değerini neye göre tespit ettiniz?

Hisse satışını % 4.80'de tutup, kulübün yeni ortağını kamuoyundan gizlemeyi neden amaçladınız?

Kulüp hisselerinin satış değeri 553.2 milyon lira. Fenerbahçe Kulübü'nün borcu 12 milyar TL'nin üzerinde. Bir futbolcunun bonservis bedeli kadar bile olmayan bu para neye merhem olacak?

Satış planı varsa neden 1 ay önce hisse değeri 60 TL olduğunda bu satış yapılmadı?

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BEŞİKTAŞ DA BEDELLİ SERMAYE ARTIRIYOR

Beşiktaş'ın sermaye artırımı başvurusu da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onayı aldı. Bu artış, % 400'lük bir orana denk geliyor. Tüm hissedarlar katılırsa yatırımcıdan yaklaşık 2.4 milyar TL nakit girişi olacak. Kulüp, bu sermaye artırımından elde edilecek gelirle, Bankalar Birliği ile olan anlaşmadan ayrılmayı hedefliyor.