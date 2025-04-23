Türkiye'nin 2016'da başladığı milli enerji yolculuğu sessiz bir devrimin ayak seslerine benziyor. İlk etapta Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde çizilen strateji, ardından milli gemilerin envantere katılması, sonraki aşamada kendi topraklarımızda yapılan aramalarda ulaşılan rezervler ve enerji arz güvenliğinin sağlanması konusunda atılan adımlar… Şimdi ise Türkiye, petrol ve doğalgaz arama-üretim projelerinde kazandığı tecrübeyi yurtdışına taşıyor. Dünyanın birçok ülkesinde derin deniz arama ve sondaj filosuyla hidrokarbon araması yapıyor.

Son dönemde yapılan anlaşmaları şöyle bir düşünün. Somali'den Pakistan'a, Libya'dan Nijer'e, Mısır'dan Azerbaycan'a, Irak'tan ABD'ye birçok ülkeyle masaya oturuldu. Kiminin kara sınırında, kiminin denizinde Türk bayraklı gemilerle arama faaliyetleri başladı. Eminim, önümüzdeki dönemde bu listeye yeni ülkeler de eklenecektir.

Tüm bu süreç esasında son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ön çıkan iki özel politika alanını işaret ediyor.

Malumunuz, bunlardan biri savunma diplomasisi, diğeri enerji diplomasisi… Hatırlayın, Türkiye birçok ülkeyle savunma ve askeri alanda iş birlikleri yapıyor. Askeri kaynak ve kabiliyetini barışçıl bir şekilde kullanmak isteyen ülkelere açıyor. Eğitim ve ekipman desteği veriyor. Keza enerji kaynağını üretici ülkeden çıkartıp, güvenli istikamette dağıtma konusunda da rol üstleniyor. Söz konusu iki alanda hayata geçirilen hamleler, Türkiye'nin dış politikada elini güçlendirip, bölgedeki siyasi nüfuzunu artırmasına hatta dünya haritasındaki yeni hikâyesini şekillendirmesine yardımcı oluyor. Üstelik, enerji diplomasisi alanında yürütülen çalışmalar Türkiye'yi enerjide jeopolitik konumundan kaynaklanan (enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile bu kaynaklara ihtiyaç duyan AB ülkeleri arasında coğrafi konumu) köprü vazifesinden çok daha öteye taşıyor.

Anlayacağınız, iyi takip edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yeni dönemin kodları daha da net ortaya çıkacak. Turkuvaz Medya tarafından 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın gayreti ve azmiyle ortaya konan enerji diplomasisi adımlarını dinleyeceğiz. Bundan sonra atılacak adımların ne olacağını da…

Zirveye yoğun bir talep var. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'dan Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek'e, Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Abu- Heisa'dan Mısır Petrol ve Maden Bakanı Karim Badawi'ye, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu'dan Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi'ye, Romanya Enerji Bakanı Sebastian- Ioan Burduja'dan Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohammed'e kadar pek çok ülkeden bakanlar ve uluslararası şirketler katılacak. Zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğünde gerçekleşecek bakanlar oturumunda arzın güvence altına alınmasında değişen dinamikler, hidrokarbon stratejisi, enerji dönüşümü için gerekli kritik madenler ve finansman konuları masaya yatırılacak. Küresel enerji piyasasının kalbinin atacağı zirve, yeni işbirliklerine de zemin hazırlayabilir.

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SABAH 40 YAŞINDA…

Kimsenin söyleyemediklerini, yazamadıklarını, konuşamadıklarını bugüne kadar cesurca sayfalarına taşıyan, mensubu olmaktan gurur duyduğum SABAH Gazetesi 40'ıncı yaşını kutluyor. Ülkenin demokrasi mücadelesinde her zaman milli iradenin yanında olan gazetemiz, bundan sonra da milletin sesi ve vicdanı olmaya devam edecektir. Hep birlikte, nice senelere…