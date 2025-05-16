Borsa İstanbul'da üç gündür yine aynı film var: BofA… Elindeki hisse senetlerini sattıkça satıyor. Dün itibarıyla satışı 17 milyar TL'yi aştı. Spotu bırak, vadelide de aynı durumdalar. Borsa İstanbul'da yüksek hacimli hisse alım-satım işlemleri yaparak, piyasa dengelerini etkileyebilen bir aktör olduğu için herkes haliyle merakta… Millet birbirine soruyor, "Bunlar bir şey mi biliyor" diye… Herkes önündeki ekrandan alıcıyı da satıcıyı da gördüğü için bu kadar agresif satış karşısında tedirgin oluyor.

Niye mi?

Çünkü bu kurumun geçmişi bozuk… Sermaye piyasalarında defalarca birçok manipülasyona insider'ına şahit olduk. Hatırlayın, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmeden önceki cuma ve pazartesi gününü… BofA iki günde 7 milyarı geçen satış yapmıştı. Nasıl oluyorsa yine kendilerine malum olmuştu! Dolayısıyla herkes bu üç günlük satışın perde arkasında bir haber arıyor.

Ne hikmetse, bu agresif satış politikasını, Türkiye'nin 50 yıllık terör belasından tamamen kurtulup, uluslararası camiada her gün itibarının yükseldiği bir dönemde hayata geçiriyor!

İyi de bu devletin kurumları yok mu, diyebilirsiniz.

Sanırım, borsada olan biteni tek merak etmeyen de onlar…

Halbuki, kanunları açık, görev alanları belli…

Allah aşkına Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görevi sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması değil mi? Bunun için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi kendilerine verilmedi mi? Yatırımcının piyasaya güveni, ülke ekonomisinin dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamaz mı?

Ellerinde mevzuat da var. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu açık… 104. Maddesi "Piyasa Bozucu Eylemler"i düzenliyor. Maddede, "Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler, bir suç oluşturmadığı takdirde, piyasa bozucu nitelikte eylem sayılır" deniyor. Hatta bu maddeye açıklık getirmek için bir de tebliğ var. Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsada gerçekleştirilen, sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili verileri dikkate alıp inceleme yapabilir.

Maalesef, kurumdan ses yok!

Yukarıda, İmamoğlu'nun diplomasının iptalinden sonra yaşanan süreci anlattım. O zaman SPK soruşturma açmıştı. Nasıl oluyorsa o günden bu yana bir türlü rapor hazırlanamadı!

Belli ki, BofA birilerine göre pirüpak…