Ekonomide fon krizinin artçıları görülmeye devam ediyor. Takipteki kredilerdeki artış, kredi kartlarında ödenmeyen borçlar derken şimdi de konut piyasasında etkiler görülmeye başlandı. Uzun zamandır yükselen faizler ve gerileyen alım gücüne fon krizinden sonra yaşanan belirsizlik de eklenince konut piyasasında işler iyice yavaşlamış görünüyor.

Önce istatistiklere bakalım...

Ekim ayında açıklanan istatistiklere göre, ülke genelinde hem satışlar geriledi hem de fiyatlar reel olarak düştü. Konut satışları yüzde 23.3 gerileyerek 131 bine indi. 10 aydaki toplam satış, geçen yılın yüzde 9.2 gerisinde kaldı. İkinci el satışlar yüzde 28.5 geriledi. Fiyatlardaki reel düşüş ise ekimde yüzde 6.6'yı buldu.

Geçenlerde yayınlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı son dönemdeki gerilemesini ekimde de sürdürmüş durumda. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artan KFE, son 77 ayın en düşük seviyesinde. Bundan önceki en düşük yıllık artış, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de olmuş. Yüzde 16.9'luk oranla...

Peki neden böyle?

Birincisi yaşanan belirsizlik ortamı... Yılın başında ikinci yarıdan sonra ertelenen talebin harekete geçmesi bekleniyordu. Sonbaharda satışların hızlanacağı, finansman maliyetlerinin ucuzlayacağı, piyasanın hareketleneceği düşünülüyordu. Ama faiz oranlarında beklenen düşüş gerçekleşmediği gibi bir de fon krizi çıktı. Hal böyle olunca da vatandaş bekle-gör moduna geçti. Son dönemde emlakçılar, alıcı ve satıcıların kararlarını ertelediğini, kaporasını ödeyenlerin dahi işlemlerini beklemeye aldığını ya da tamamen iptal ettiğini söylüyor.

İkincisi yüksek faiz ortamı... Yüksek faiz, altının düşmesi, konut kredilerinin yüksek maliyeti alıcıları beklemeye yöneltiyor. Parası olan bile "biraz daha ucuzlar mı" diye ev almayı bekletiyor.

Üçüncüsü ise likidite problemi... Bu ise daha çok paradoks haline gelmiş durumda. Fonlarda parası kilitlenen yüzbinlerce kişi borç ödemek için daha önce aldıkları likit varlıkları elden çıkarmaya başlıyor. Yani varlık satışı yapıyor. Bu da hem varlığın fiyatını hem de geliri düşürüyor. Velhasıl, bir süredir dezenflasyon süreci ve sıkı para politikasıyla gerileyen konut fiyatlarını şimdi de 'likidite paradoksu' etkiliyor.

2027'de ne olur derseniz...

Ben yine de meseleye olumsuz bakmıyorum. Zira, geçen gün açıklanan Merkez Bankası'nın hanehalkı beklenti anketine göre, yine vatandaşın yatırım tercihlerinde gayrimenkul ilk sıralarda... İlk sırada altın var, ikinci sırada da gayrimenkul...

Geçen yıl 1 milyon 689 bin konut satılmıştı. Bu yıl 1.5 milyon civarında bir satış rakamı gerçekleşebilir. Ama 2027'de konut kredisi faizleri düşer, finansmana erişim kolaylaşırsa konut piyasasında yeniden hareketlenme başlayabilir. Satışlar da yeniden 1.7 milyon seviyelerini görebilir.