Osmanlı'nın Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa'nın (daha sonra İzmir valiliği ve sadrazamlık da yaptı) meşhur sözüdür:

- Gidemediğin yer senin değildir.

Ulaşıma... Yol yapımına önem veren Halil Rıfat Paşa'nın bu sözü "Karayolları mensupları için" atasözü gibidir.

Batman'da... "Yerel siyaset" üzerine gözlemlerde bulunurken... Aynı sözün "Siyaset için de geçerli olduğunu" düşündük:

- Gidemediğin yer senin değildir...

Gidemediğin yerden oy alamazsın... Oy almak, oyunu artırmak istiyorsan...

Gideceksin... İl il, ilçe ilçe gezeceksin.