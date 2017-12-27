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YAVUZ DONAT
27 Aralık 2017, Çarşamba YAVUZ DONAT

Gidemediğin yerden oy bekleme

Osmanlı'nın Valisi Halil Rıfat Paşa'nın (daha sonra valiliği ve sadrazamlık da yaptı) meşhur sözüdür:
- Gidemediğin yer senin değildir.
Ulaşıma... Yol yapımına önem veren Halil Rıfat Paşa'nın bu sözü "Karayolları mensupları için" atasözü gibidir.
'da... "Yerel siyaset" üzerine gözlemlerde bulunurken... Aynı sözün "Siyaset için de geçerli olduğunu" düşündük:
- Gidemediğin yer senin değildir...
Gidemediğin yerden oy alamazsın... Oy almak, oyunu artırmak istiyorsan...
Gideceksin... İl il, ilçe ilçe gezeceksin.

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