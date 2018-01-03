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YAVUZ DONAT
03 Ocak 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

İl il... FETÖ

Afyon... Denizli... Manisa... Mersin... Adana... Batman... Şanlıurfa... Van... Gaziantep... Kahramanmaraş... Nereye gitsek "FETÖ hâlâ gündemin sıcak konusu."
2017'de son gittiğimiz yer Düzce.
Düzce'de 3 bin kişi hakkında "Soruşturma" açılmış... "1.613 kişi tutuklanmış."
Sonra... Çoğu tahliye... Şu anda "271 kişi içeride."
İlhan Cihaner'i Erzincan'da gözaltına alan "Başsavcı" Osman Sanal... "Düzce'de tutuklu."
Operasyonlar sürüyor... Daha geçenlerde "Alay komutanı" gözaltına alındı.
Düzce'nin eski valilerinden biri "Tutuklandı... Yattı... Çıktı... İhraç."
"Kaçak" çok... Hangisini sayalım?

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