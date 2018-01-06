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YAVUZ DONAT
06 Ocak 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Huzur ve güven... “İşte Diyarbakır

DİYARBAKIR
Cadde, bulvar, kaldırım... Yeni yollar... Hasta yakınları için misafirhane... Çorba çeşmesi... Yaşlılara evde bakım ve ev temizliği... Meslek kursları...
Merkezde ve 17 ilçede, doğum yapan annelere "Hoş geldin bebek" hediyeleri... "İşte Diyarbakır."
Limonata çeşmesi... Giysi bankası... Kent meydanı... Çocuk sokağı... Klimalı duraklar... Ücretsiz tiyatro ve sinema günleri...
Huzur sokağı... Çocuk oyun grupları... Mezarlığa ücretsiz ulaşım... "İşte Diyarbakır."
Belediye "Kayyuma" geçince... Milletin parası "Kandil'e" gitmeyince... Kaynak "Hizmet olarak" halka geri dönünce... "Huzurun, güvenliğin, barışın, kardeşliğin" dolu dolu yaşandığı bir kent oluveriyor.

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