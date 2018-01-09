DİYARBAKIR

İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de...

Yurdun Batı'sında yaşayanlar...

"Mardin'e gidiyorlar...

Geziyorlar." Şanlıurfa'ya... Gaziantep'e de gidiyorlar.

"Buralar" gerçekten görülmesi gereken yerler.

Diyarbakır da öyle... Tarihi zenginliği ile bir "Açık hava müzesi." Fakat... Türkiye'nin Batı'sındaki insanlar "Diyarbakır'a gelmeye çekiniyor." Oysa... "Korkacak, çekinecek" bir şey yok.

Diyarbakır "Huzur içinde." 1. Zihinlerde "Duvarlar" var...

Terör algısı... Bu duvarlar yıkılmalı.

2. Ve "Köprüler" gerekiyor... "Batı- Doğu" köprüleri... Buna "Diyalog ihtiyacı" da diyebilirsiniz.