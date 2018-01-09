Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yavuz Donat > Duvarlar ve köprüler
YAVUZ DONAT
09 Ocak 2018, Salı YAVUZ DONAT

Duvarlar ve köprüler

DİYARBAKIR
'da, Ankara'da, 'de...
Yurdun Batı'sında yaşayanlar...
"Mardin'e gidiyorlar...
Geziyorlar." Şanlıurfa'ya... Gaziantep'e de gidiyorlar.
"Buralar" gerçekten görülmesi gereken yerler.
Diyarbakır da öyle... Tarihi zenginliği ile bir "Açık hava müzesi." Fakat... 'nin Batı'sındaki insanlar "Diyarbakır'a gelmeye çekiniyor." Oysa... "Korkacak, çekinecek" bir şey yok.
Diyarbakır "Huzur içinde." 1. Zihinlerde "Duvarlar" var...
Terör algısı... Bu duvarlar yıkılmalı.
2. Ve "Köprüler" gerekiyor... "Batı- Doğu" köprüleri... Buna "Diyalog ihtiyacı" da diyebilirsiniz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
YAZARA MAİL GÖNDER
BİZE ULAŞIN