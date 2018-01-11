Uzunca süredir "Ezber bozuyor..." Gündem belirliyor. Futbol deyimiyle söyleyecek olursak;
Bazen "Oyun kuruyor."
Bazen "Ters köşe" yapıveriyor. Devlet Bahçeli... "Şimdi O konuşuluyor."
Bugün MHP'den... Ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'den söz edeceğiz.
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