Hava kapalıydı...

Hafiften yağmur çiseliyordu...

Otobüs durağında, "15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Davası" yazılı pankartın önünde yaşlı bir kadın bekliyordu.

Az ileride... Bir minibüs duruyordu.

Minibüsün önünde "Direnişten Dirilişe... Kahramankazan" yazıyordu.

Dün sabah... Ersan Atar'la birlikte Sincan'daydık.

Akıncı Üssü Davası'nda.

Mahkeme salonuna girdiğimizde...

Baktık... "Sadece 1 milletvekili" vardı.

Medya bölümünde ise... "Sadece 1 gazeteci." Duruşma başlamıştı... Tutuklu bir sanık savunmasını okuyordu:

- Masumum... Suçsuzum... Darbe ile uzaktan yakından ilgim yok.

Zaten sanıkların tamamı "Sütten çıkmış ak kaşık(!)... Hepsi de "Suçsuz(!)."

Sanırsınız ki 15 Temmuz'da darbeyi "Uzaylılar" yaptılar.