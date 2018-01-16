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YAVUZ DONAT
16 Ocak 2018, Salı YAVUZ DONAT

Hanlar ve müzeler kenti

Gümrük Han... Millet Hanı... Şirehanı...
Hışvahanı... Mecidiye Hanı... Emir Ali Hanı...
Anadolu Hanı... Gayret Han...
Say say bitmiyor.
Bazı hanlar "Butik otel" olmuş... Yerli yabancı turist dolu.
Millet Hanı'na uğradık.
Avlusunda saz ekibi... Antep türküleri söylüyordu... Turistler resim çekiyorlardı... "Kömürde Türk kahvesi... Menengiç kahvesi" içiyorlardı.
Müzeleri de gezdik...
Zeugma Müzesi... Milli Mücadele Müzesi...
Mutfak Müzesi...
Oyuncak Müzesi...
Hamam Müzesi...
Tam 12 müze...
Yine yerli turist, yabancı turist.
Ey anneler!...
Babalar!... Öğretmenler!...
Yakında okullar "Yarıyıl tatiline" girecek... Gaziantep görülecek, gezilecek yer.

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