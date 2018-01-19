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YAVUZ DONAT
19 Ocak 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Katar’da neler gördük?

DOHA

Ülkenin yüzölçümü... "Adana'dan küçük." Nüfusu derseniz "Bursa'dan az."
Nüfusun yarısı "Yabancı." Katar'a çalışmaya gelenler... Filipinler'den, Nepal'den, Hindistan'dan, Fas'tan, Pakistan'dan, Ürdün'den, Mısır'dan.
Nüfusun diğer yarısı... Belki yarıdan da azı lı... Altlarında lüks araçlar...
Ferrari... Mercedes... Lamborghini...
Bugatti... BMW... Grand Cherokee.
Gezerken... Bir otomobilin "Arka camı" dikkatimizi çekti.
Camda... Ay yıldız... Ve Katar Emiri ile Türkiye 'nın resmi.

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