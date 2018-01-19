DOHA

Ülkenin yüzölçümü... "Adana'dan küçük." Nüfusu derseniz "Bursa'dan az."

Nüfusun yarısı "Yabancı." Katar'a çalışmaya gelenler... Filipinler'den, Nepal'den, Hindistan'dan, Fas'tan, Pakistan'dan, Ürdün'den, Mısır'dan.

Nüfusun diğer yarısı... Belki yarıdan da azı Katarlı... Altlarında lüks araçlar...

Ferrari... Mercedes... Lamborghini...

Bugatti... BMW... Grand Cherokee.

Gezerken... Bir otomobilin "Arka camı" dikkatimizi çekti.

Camda... Ay yıldız... Ve Katar Emiri ile Türkiye Cumhurbaşkanı'nın resmi.