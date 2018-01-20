Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Katar... Ve çarşı pazar
YAVUZ DONAT
20 Ocak 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Katar... Ve çarşı pazar

Katarlılar Türkiye'yi çok seviyorlar... Türkleri de. Fakat... Lüks 'lere gidiyorsunuz... Yüzlerce mağaza... "Dünya markaları."
Tek "Türk mağazası" yok.
Yine son derece lüks ve oldukça da büyük bir AVM'de "Süpermarkete" girdik... Carrefour'a.
TOBB yönetiminden üç dostumuzla birlikteydik... Arif Parmaksız, Şadan Eren ve Osman Yıldırım'la.
"Hangi Türk ürünleri satılıyor" diye baktık.
Binlerce ürün arasında... Raflarda... Türk ürünleri "Devede kulak."
Ülker'den "Chocolate Halley..." Ve bir de "Kat Kat Kat."
SEK'ten "Süt." Pınar'dan "Eritme peynir."
Arbella'dan "Makarna."
Kemal Kükrer'den de "Nar ekşisi..." ile "Nar ekşili sos."
Hepsi o kadar.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
YAZARA MAİL GÖNDER
BİZE ULAŞIN