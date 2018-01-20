Katarlılar Türkiye'yi çok seviyorlar... Türkleri de. Fakat... Lüks AVM'lere gidiyorsunuz... Yüzlerce mağaza... "Dünya markaları."

Tek "Türk mağazası" yok.

Yine son derece lüks ve oldukça da büyük bir AVM'de "Süpermarkete" girdik... Carrefour'a.

TOBB yönetiminden üç dostumuzla birlikteydik... Arif Parmaksız, Şadan Eren ve Osman Yıldırım'la.

"Hangi Türk ürünleri satılıyor" diye baktık.

Binlerce ürün arasında... Raflarda... Türk ürünleri "Devede kulak."

Ülker'den "Chocolate Halley..." Ve bir de "Kat Kat Kat."

SEK'ten "Süt." Pınar'dan "Eritme peynir."

Arbella'dan "Makarna."

Kemal Kükrer'den de "Nar ekşisi..." ile "Nar ekşili sos."

Hepsi o kadar.