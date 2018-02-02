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YAVUZ DONAT
02 Şubat 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Hoş bulduk

Şehrin girişinde bir tabela... Belediye Başkanı Hasan Kara yerleştirmiş:
"Umudun ve barışın ana şehri Kilis'e hoş geldiniz... Kilis nüfus: 93.400... Suriyeli misafir: 130.825."
Bu tabela "Batı'ya kapak olsun."

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