Şehrin girişinde bir tabela... Belediye Başkanı HasanKara yerleştirmiş: "Umudun ve barışınana şehri Kilis'e hoşgeldiniz... Kilis nüfus: 93.400... Suriyeli misafir: 130.825." Bu tabela "Batı'ya kapakolsun."
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