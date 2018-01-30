KIRIKHAN (HATAY)

Genç bir kadın...

3.5 yaşındaki kızı Miray'la yanımıza yaklaşıyor...

Kucağında 11 aylık yavrusu Miraç.

Hava soğuk... Yağmur çiseliyor.

Genç kadının yanaklarındaki damlalar yağmurdan mı?... Yoksa gözyaşı mı?

Bir zamanlar Tanju Okan'ın söylediği bir şarkının bazı sözleri aklımıza geliyor:

"Gözünde yaşlarla bana öyle bakma, Gözünde yaşlarla bana el sallama, Gözünde yaşlarla beni uğurlama..." Kırıkhan'da... Sözün bittiği yerdeyiz...

TEDAŞ çalışanı şehit Şahin Elitaş'ın evinin önündeyiz.

Şehit eşi Sevda Elitaş "Hoş geldiniz" diyor.

Dudaklarımız kilitleniyor, "Hoş bulduk" diyemiyoruz.