Bugün 8 Mart... Dünya Kadınlar Günü... Kutlu olsun.

Kadına şiddet... Yetti artık... Son bulsun.

Dün Kahramankazan'daydık... SABAH ANKARA Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ile birlikte.

Kazan halkı 15 Temmuz'da darbeye karşı direndi... "9 şehit... 92 gazi."

Kazanlı... Jetlerin havalandığı Akıncı Üssü'nün etrafında "İnanılmaz bir kahramanlık sergiledi."

Devletimiz... Kazan ilçesinin adını "Kahramankazan" olarak değiştirdi.

Dün... Kahramankazan 'da bir "Hazırlık" gördük.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Hanım "Hafta sonu hazırlığı" yapıyorlardı.

Şehit ailelerini, kadınlar günü nedeniyle "İki günlüğüne de olsa tatile götürmek için."

İyi düşünülmüş... Sağ ol vefalı Kahramankazan.