Aylardır söylüyoruz... Tanığımız "Okuyucularımız." Çarşamba günü (7 Mart 2018) yine yazdık... Erken seçim "Sanal gündem" diye... "Mantığı yok" diye... Bu konuda konuşulanlar "Gevezelikten ibaret" diye.
Önceki gün... 8 Mart 2018-Perşembe...
CHP heyeti, Ak Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti... Ve...
Elitaş "Son sözü", iktidar partisinin "Kararını" söyledi:
- Erken seçim yok... Yerel seçim 31 Mart 2019'da...
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri de 3 Kasım 2019'da.
Demek ki neymiş?
Aylardır erken seçim üzerine yapılan spekülasyon "Zevzeklikten... Havanda su dövmekten... Gevezelikten" ibaretmiş.
Ankara'da, İstanbul'da "Erken seçim senaryoları" yazanlar da "Reel siyasetten" habersizlermiş.