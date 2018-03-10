Aylardır söylüyoruz... Tanığımız "Okuyucularımız." Çarşamba günü (7 Mart 2018) yine yazdık... Erken seçim "Sanal gündem" diye... "Mantığı yok" diye... Bu konuda konuşulanlar "Gevezelikten ibaret" diye.

Önceki gün... 8 Mart 2018-Perşembe...

CHP heyeti, Ak Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti... Ve...

Elitaş "Son sözü", iktidar partisinin "Kararını" söyledi:

- Erken seçim yok... Yerel seçim 31 Mart 2019'da...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri de 3 Kasım 2019'da.

Demek ki neymiş?

Aylardır erken seçim üzerine yapılan spekülasyon "Zevzeklikten... Havanda su dövmekten... Gevezelikten" ibaretmiş.

Ankara'da, İstanbul'da "Erken seçim senaryoları" yazanlar da "Reel siyasetten" habersizlermiş.