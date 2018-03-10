Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Siyaset... Seçim... “Ne diyorsak o”
YAVUZ DONAT
10 Mart 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Siyaset... Seçim... “Ne diyorsak o”

Aylardır söylüyoruz... Tanığımız "Okuyucularımız." Çarşamba günü (7 Mart 2018) yine yazdık... Erken "Sanal gündem" diye... "Mantığı yok" diye... Bu konuda konuşulanlar "Gevezelikten ibaret" diye.
Önceki gün... 8 Mart 2018-Perşembe...
CHP heyeti, Ak Parti Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti... Ve...
Elitaş "Son sözü", iktidar partisinin "Kararını" söyledi:
- Erken seçim yok... Yerel seçim 31 Mart 2019'da...
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri de 3 Kasım 2019'da.
Demek ki neymiş?
Aylardır erken seçim üzerine yapılan spekülasyon "Zevzeklikten... Havanda su dövmekten... Gevezelikten" ibaretmiş.
Ankara'da, İstanbul'da "Erken seçim senaryoları" yazanlar da "Reel siyasetten" habersizlermiş.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN