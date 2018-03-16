Hiçbir şey başarının yerini tutamaz.
Başarısızlığına hangi kılıfı uydurursan uydur... Hangi bahaneye sığınırsan sığın...
"Karın doyurmaz." Bir "Ders notu" daha:
Başkasının başarısına "Kulp takmak" siyaset yapmak değildir.
Olsa, olsa... "Kendini teselli etmektir." Öyleyse başkasının başarısına kulp takmayı bırakacaksın... Başarılı olmak için siyaset üreteceksin, çalışacaksın.
Ve son ders:
Hep "Düne takılıp kalarak... Geçmişi kaşıyarak" yeni bir şey yapamazsın.
"Bugünü" yakalamazsın.
"Yarını" kaçırırsın.
Öyleyse...
"Boş lafı... Tembelliği" unutacaksın.
Hayal dünyasından çıkıp "Yere" basacaksın.
"7/24 çalışacaksın." Ve... "Sosyal medya zevzekliğini...
Dedikoduyu... Hakareti..." siyaset yapmak sanmayacaksın.