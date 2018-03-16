Hiçbir şey başarının yerini tutamaz.

Başarısızlığına hangi kılıfı uydurursan uydur... Hangi bahaneye sığınırsan sığın...

"Karın doyurmaz." Bir "Ders notu" daha:

Başkasının başarısına "Kulp takmak" siyaset yapmak değildir.

Olsa, olsa... "Kendini teselli etmektir." Öyleyse başkasının başarısına kulp takmayı bırakacaksın... Başarılı olmak için siyaset üreteceksin, çalışacaksın.

Ve son ders:

Hep "Düne takılıp kalarak... Geçmişi kaşıyarak" yeni bir şey yapamazsın.

"Bugünü" yakalamazsın.

"Yarını" kaçırırsın.

Öyleyse...

"Boş lafı... Tembelliği" unutacaksın.

Hayal dünyasından çıkıp "Yere" basacaksın.

"7/24 çalışacaksın." Ve... "Sosyal medya zevzekliğini...

Dedikoduyu... Hakareti..." siyaset yapmak sanmayacaksın.