Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Siyaset... “Son Dersler”
YAVUZ DONAT
16 Mart 2018, Cuma YAVUZ DONAT

Siyaset... “Son Dersler”

Hiçbir şey başarının yerini tutamaz.
Başarısızlığına hangi kılıfı uydurursan uydur... Hangi bahaneye sığınırsan sığın...
"Karın doyurmaz." Bir "Ders notu" daha:
Başkasının başarısına "Kulp takmak" yapmak değildir.
Olsa, olsa... "Kendini teselli etmektir." Öyleyse başkasının başarısına kulp takmayı bırakacaksın... Başarılı olmak için siyaset üreteceksin, çalışacaksın.
Ve :
Hep "Düne takılıp kalarak... Geçmişi kaşıyarak" yeni bir şey yapamazsın.
"Bugünü" yakalamazsın.
"Yarını" kaçırırsın.
Öyleyse...
"Boş lafı... Tembelliği" unutacaksın.
Hayal dünyasından çıkıp "Yere" basacaksın.
"7/24 çalışacaksın." Ve... "Sosyal medya zevzekliğini...
Dedikoduyu... Hakareti..." siyaset yapmak sanmayacaksın.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN