Zeytin Dalı Harekâtı'ndan önce, mehter takımı "Haftada bir" konser veriyordu. Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte "Her gün" konser verilmeye başlandı. "Talep" halktan geldi. Belediye de "Olur" dedi. Mehter... Her gün bir mahallede.
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