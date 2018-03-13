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YAVUZ DONAT
13 Mart 2018, Salı YAVUZ DONAT

Afrin’den önce... Afrin’den sonra

Zeytin Dalı Harekâtı'ndan önce, mehter takımı "Haftada bir" konser veriyordu.
Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte "Her gün" konser verilmeye başlandı.
"Talep" halktan geldi.
Belediye de "Olur" dedi.
Mehter... Her gün bir mahallede.

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