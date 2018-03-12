Afrin'de... Mehmetçik savaşıyor... Manisa'da... 15Temmuz DemokrasiMeydanı'nda... "Lokmadöktürülüyor."Gelip geçenedağıtılıyor. Mehmetçiğe dualar okunuyor. Manisa'dan ilk gözlem... "Lokma döktüren" o kadar çok ki. Manisa merkezde... Ve ilçelerde.
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