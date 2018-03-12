Afrin'de... Mehmetçik savaşıyor...

Manisa'da... 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda... "Lokma döktürülüyor." Gelip geçene dağıtılıyor.

Mehmetçiğe dualar okunuyor.

Manisa'dan ilk gözlem...

"Lokma döktüren" o kadar çok ki.

Manisa merkezde... Ve ilçelerde.