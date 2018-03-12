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YAVUZ DONAT
12 Mart 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Manisa’dan Afrin manzaraları

Afrin'de... Mehmetçik savaşıyor...
'da... 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda... "Lokma döktürülüyor." Gelip geçene dağıtılıyor.
Mehmetçiğe dualar okunuyor.
Manisa'dan ilk gözlem...
"Lokma döktüren" o kadar çok ki.
Manisa merkezde... Ve ilçelerde.

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