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YAVUZ DONAT
20 Mart 2018, Salı YAVUZ DONAT

Gözlem

Akıncı Üssü Davası... İki gözlem:
1. Alt rütbelerdekiler...
Astsubaylar... Ve özellikle de teğmenler konuştukça "Olay çözülüyor." 2. Ama üst rütbedekiler...
... "Olayı kilitliyorlar." Teğmen "Pişmanım" diyor... Her şeyi itiraf ediyor.
Kurmay binbaşı, yarbay, albay, general ise... "Üç maymunu oynamayı" sürdürüyor.
"Görmedim... Duymadım...
Darbeye katılmadım" diyor.
Fakat... Mahkeme heyetinin elinde "Darbe gecesinin görüntüleri" var.
Görüntüler ekrana gelince...
"Yalancının mumu" sönüveriyor.

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