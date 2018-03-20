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YAVUZ DONAT
20 Mart 2018, Salı YAVUZ DONAT

Sincan’da hareketli bir gün

Pazartesi... Saat 09.30...
Mahkeme binasının dışı kalabalık...
Şehit aileleri...
Gaziler... Sincanlılar...
Kahramankazanlılar.
Mahkeme binasının içi de kalabalık.
"Yedi salonda" duruşma yapılıyor.
1. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi; Akıncı Üssü Davası (481 Sanıklı).
2. 24. ;
Kara Harp Okulu Öğrencileri Davası (228 Sanıklı).
3. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi; Kara Havacılık Komutanlığı Davası (142 Sanıklı).
4. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi;
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (158 Sanıklı).
5. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi; Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Davası (187 Sanıklı).
6. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi; 'in Şehit Edilmesi Davası (8 Sanıklı).
7. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi; Askeri Hâkimler Davası (77 Sanıklı).
Sincan'a SABAH'ın kıdemli yargı muhabiri Ersan Atar'la birlikte gittik.
Ve önce 15 Temmuz'un simge ismi... Kahramanı... "Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi" davasına girdik.
Şehit aileleri... Gaziler... Yakınları...
Mahkeme salonundaydı.

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