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YAVUZ DONAT
24 Mart 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Ekonomi... Afrin’e endeksli

... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.
"Osmaniye ekonomisini...
Piyasayı... Esnafın durumunu" sorduk.
Murat Teke dedi ki:
- Hayırlısı ile Afrin seferi sona ersin, ekonomi canlanacak... Afrin zaferi, ekonomiyi şahlandıracak.

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