Murat Teke... Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Osmaniye ekonomisini...

Piyasayı... Esnafın durumunu" sorduk.

Murat Teke dedi ki:

- Hayırlısı ile Afrin seferi sona ersin, ekonomi canlanacak... Afrin zaferi, ekonomiyi şahlandıracak.