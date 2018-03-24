Murat Teke... Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. "Osmaniye ekonomisini... Piyasayı... Esnafın durumunu" sorduk. Murat Teke dedi ki: - Hayırlısı ile Afrin seferi sonaersin, ekonomi canlanacak... Afrinzaferi, ekonomiyi şahlandıracak.
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