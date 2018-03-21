Dürüsttü... Çalışkandı... İddialıydı... İnançlıydı... Dostumdu... 40 yıllık arkadaşımdı. Dün... Sevenlerinin omuzlarında bir başka âleme uğurlandı. Hasan Celal Güzel'e rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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