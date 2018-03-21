Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Bir dostun ardından
YAVUZ DONAT
21 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Bir dostun ardından

Dürüsttü... Çalışkandı...
İddialıydı... İnançlıydı...
Dostumdu... 40 yıllık arkadaşımdı.
Dün... Sevenlerinin omuzlarında bir başka âleme uğurlandı.
Hasan Celal Güzel'e rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN