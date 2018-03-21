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YAVUZ DONAT
21 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Kıyafet

Cezaevinde "Lacivert elbise" giyilir mi?...
"Kravat" takılır mı?
"Ayaş Hilton'da" takım elbiseliydi.
Kravatlıydı.
Tıpkı "Müsteşarlık...
Milletvekilliği... Bakanlık" dönemlerindeki gibi.
Rahmetli Demirel de öyleydi.
Hamzakoy'da...
Zincirbozan'da...
Sürgünde... "Başbakan gibiydi...
Lacivert elbiseli... Kol düğmeli gömlekli... Kravatlı." Hasan Celal Güzel'e takılmıştık:
- Daha rahat bir kıyafet giymelisiniz...
Spor kıyafet.
- Doğru söylüyorsunuz... Eşofman giymem lazım... Ama bedenime uygun eşofman yok ki.

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