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YAVUZ DONAT
21 Mart 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

İki mahkûm

Meclis'teki törende... Cenaze namazının kılındığı Hacı Bayram Camii'nde... Osman Altınışık ile birlikteydik.
"Siyasetçi ve cezaevi" ile ilgili anılardan söz ettik.
"Yazmalısınız" diye ısrar etti.
İşte Altınışık'ın "Yazmamızı istediği" anılardan biri.
Prof. Dr. ...
"Adalet Bakanı" idi.
Bakanlığın üst bürokrasisine şu talimatı verdi:
- İki mahkûmla özel olarak ilgilenilecek...
İkisinin de okumasına yazmasına imkân verilecek...
İkisine de ilgi gösterilecek.
İki mahkûmdan biri... Recep Tayyip Erdoğan'dı.
Diğeri... Hasan Celal Güzel.
"Cezaevi günleri" sona erince...
, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e "Telefonla" teşekkür etti.
de "Mektupla."

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