Çarşıda bir "Trafo binası" görüyoruz.

Üstünde "15 Temmuz şehidi" Turgut Solak'ın resmi var.

Bir başka trafonun üstünde, bir başka resim var.

"15 Temmuz şehidi" Mustafa Serin'in resmi.

Balıkesir "15 Temmuz'u unutmuyor...

Unutturmuyor."