Çarşıda bir "Trafo binası" görüyoruz. Üstünde "15 Temmuz şehidi" Turgut Solak'ın resmi var. Bir başka trafonun üstünde, bir başka resim var. "15 Temmuz şehidi" Mustafa Serin'in resmi. Balıkesir "15 Temmuz'u unutmuyor... Unutturmuyor."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.