Darbe gecesi... Millet sokağa fırlamış. Kadın erkek... Yaşlı genç... Herkes "Hükümet Caddesi ile KızılayCaddesi'nin kesiştiği kavşakta" toplanmış. Eskiden... Bu kavşağın "Adı" yokmuş. Şimdi... Tabela asılmış: "15 Temmuz Milli İrade Meydanı."
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