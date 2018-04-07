Darbe gecesi... Millet sokağa fırlamış.

Kadın erkek... Yaşlı genç...

Herkes "Hükümet Caddesi ile Kızılay Caddesi'nin kesiştiği kavşakta" toplanmış.

Eskiden... Bu kavşağın "Adı" yokmuş.

Şimdi... Tabela asılmış:

"15 Temmuz Milli İrade Meydanı."