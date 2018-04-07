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YAVUZ DONAT
07 Nisan 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Milli İrade Meydanı

Darbe gecesi... Millet sokağa fırlamış.
Kadın erkek... Yaşlı genç...
Herkes "Hükümet Caddesi ile Kızılay Caddesi'nin kesiştiği kavşakta" toplanmış.
Eskiden... Bu kavşağın "Adı" yokmuş.
Şimdi... Tabela asılmış:
"15 Temmuz Milli İrade Meydanı."

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