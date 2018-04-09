Olacak ya da olacak... Sadece okullarda değil "Dersliklerde de" kitaplık olacak. Okuldaki... Bütün okulun yararlanacağı "Büyük kitaplık." Dersliklerde ise... "Duvara monteedilmiş" küçük ve sevimli bir kitaplık. İyi düşünülmüş.
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