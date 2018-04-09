Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Kitaplık
YAVUZ DONAT
09 Nisan 2018, Pazartesi YAVUZ DONAT

Kitaplık

Olacak ya da olacak...
Sadece okullarda değil "Dersliklerde de" .
Okuldaki... Bütün okulun yararlanacağı "Büyük kitaplık." Dersliklerde ise... "Duvara monte edilmiş" küçük ve sevimli bir kitaplık.
İyi düşünülmüş.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN