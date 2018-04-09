Olacak ya da olacak...

Sadece okullarda değil "Dersliklerde de" kitaplık olacak.

Okuldaki... Bütün okulun yararlanacağı "Büyük kitaplık." Dersliklerde ise... "Duvara monte edilmiş" küçük ve sevimli bir kitaplık.

İyi düşünülmüş.