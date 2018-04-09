Peynirci çok... Kolonyacı belki daha da çok.

Kolonya çeşidi derseniz... Hangi birini sayalım?

Zambak... Limon... Altın damla...

İncir... Zeytin... Hazan... Tütün...

Hanımeli... Leylak... İğde... Menekşe...

Çam çiçeği... Kiraz çiçeği... Ecrin...

Aşk çiçeği... Balıkesir geceleri... Ceviz çiçeği......

Kolonyacı "Bir kolonyadan daha" söz etti:

"Şehri Banu." Sorduk:

- Özelliği nedir?

- İçinde Kaz Dağları'nın 40 çeşit çiçeğinin kokusu var... Bu kolonyayı Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi bilirler... Severler.

- Emin misiniz?

- Elbette... Balıkesir'den Külliye'ye Şehri Banu Kolonyası gider.