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YAVUZ DONAT
12 Nisan 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Dün Sincan’daydık

Sincan'da... Mahkeme binasının dışı da kalabalık, içi de.
Duruşma salonlarını dolaşmaya başladık.
Duruşma salonu 1... Ömer Halisdemir Davası.
Duruşma salonu 3... Polatlı Topçu ve Füze Okulu Davası.
Duruşma salonu 4... Mamak-28. Mekanize Tugayı Davası.
Duruşma salonu 5... Ankara Adliyesi ve Cezaevi İmamları Davası.
Duruşma salonu 6... Genelkurmay Çatı Davası.
Duruşma salonu 7... Selahattin Demirtaş Davası.
Dün Sincan'a "Medya ilgisi" yoğundu... Selahattin Demirtaş Davası nedeniyle.
Diğer günlerde Sincan'da pek gazeteci göremiyoruz.
Sürekli gelen bir Müyesser Yıldız var... Oda TV'den... Bir de Anadolu Ajansı muhabiri.

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