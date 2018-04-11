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YAVUZ DONAT
11 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

İmam öksürürse...

'in "Mekânına" siyah çelenk bırakılmış...
Keser "Ağır bir dille" kınanmış... "Hakaretler yağdırılmış." Mustafa Keser kim?...
Tanıyorsunuz... Bir sanatçı.
Lokantasının önünde "Gösteri yapan" kim?... Bir ilçe başkanı... Ve onun arkadaşları.
"Protestonun... Siyah çelengin" nedeni ise...
Mustafa Keser "Afrin yiğitlerine moral vermeye...
Cumhurbaşkanı ile sınır karakoluna gitmeye" davet edilmiş.
Ama... Bir konser programı varmış...
"Gidememiş."
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Gidenleri" eleştirince... Eleştirinin de ötesinde "Ağır sözler" söyleyince... Mustafa Keser "Sanatçı arkadaşlarına destek vermiş." Vay sen misin bunu yapan?.. Öyleyse "Al sana siyah çelenk." Böyle şovlar...
Hafiflikler... Hakaretler...
Siyah çelenkler "Basit ve ucuz" şeyler.
Siyaset ise ciddi iştir...
"Ciddiyet ister."

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