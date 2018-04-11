Pazartesi akşamı dostlarla birlikteydik...

Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Vecdi Gönül, Necati Çetinkaya ve diğer dostlarla.

Masaya çiğ köfte gelince... "Aman dikkat" dedik:

- Rifat Bey "Bilmediği yerde" çiğ köfte yedi... Beş gün hastanede yattı.

Cemil Çiçek "Biliyorum...

Aradım... Konuştum" dedi.

Herkes Hisarcıklıoğlu'nu arayıp "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Aman yediğinize içtiğinize dikkat..." TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başına gelen, herkesin başına gelebilir.

Yemek yediğimiz yer "Bildiğimiz" yerdi... Çiğ köftesi de güzeldi... Bir ara "Paket yaptırıp Rifat Bey'e göndermeyi bile düşündük." Sayın Hisarcıklıoğlu... Geçmiş olsun...

Sağlığınıza dikkat edin... İş dünyasının size ihtiyacı var.