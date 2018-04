Yaşar Okuyan... Bilen bilir, hiper aktiftir...

Hatta süper aktif.

Bir ara parti kurmuştu.

İşte o dönemde... Günün birinde...

Bir "Anketçi-araştırmacı", Yaşar Okuyan'ın partideki makam odasına geldi.

Anketçinin bir "Tarifesi" vardı...

Her ay bir anket... Ve her anket için "Şu kadar lira." Anketçi "Çalışma tarzını...

Sistemini" de anlattı:

Sizin partiniz henüz çok yeni...

İlk araştırmada oy oranınızı yüksek gösterirsek, kamuoyu açısından inandırıcı olmaz.

Onun için... İlk ay... Yüzde üç ile işe başlayalım.

Ve her ay oyunuzu yüzde yarım veya yüzde bir artıralım.

Böylece... Bir yıl sonra... Partinizin oyunu yüzde on seçim barajına kadar çıkaralım.

Bunu yaparsak, kamuoyu inanır...

Partinizin güçlendiğini, oyunuzun sürekli arttığını sanır.

Yaşar Okuyan dostumuz "Sözünü dudaktan gözünü budaktan esirgemeyen" yapıdadır.

Anketçiye dedi ki:

- Defol git!.. Yoksa seni şu pencereden aşağı atarım.