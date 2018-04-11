Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yavuz Donat > Doğmamış çocuğa don biçenler
YAVUZ DONAT
11 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Doğmamış çocuğa don biçenler

Kongre salonları kalabalık... Halk salona sığmıyor, dışarı taşıyor.
Meydanlar da kalabalık.
Fakat... Bu kalabalıklar "Yandaş kalabalıkları." Her partinin "Fanatik taraftarları." "Şunun" altını çizmek istiyoruz:
Türkiye'de bir " havası" yok... Seçim beklentisi hiç yok.
Toplum... Psikolojik olarak "Seçim havasında değil."
Öyleyse... Yerel seçime 11 aydan fazla zaman varken... Nasıl oluyor da "Seçim anketleri havada uçuşuyor?"
Anketçiler... Acaba partileri gaza mı getirmek istiyorlar?.. "Kendilerine iş çıksın diye." Bir yıl öncesinden seçim tahmini yapmak demek...
1. İleriye dürbünün tersiyle bakmak demektir.
2. Bir başka deyişle... Doğmamış çocuğa don biçmektir.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN