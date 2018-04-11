Kongre salonları kalabalık... Halk salona sığmıyor, dışarı taşıyor.

Meydanlar da kalabalık.

Fakat... Bu kalabalıklar "Yandaş kalabalıkları." Her partinin "Fanatik taraftarları." "Şunun" altını çizmek istiyoruz:

Türkiye'de bir "Seçim havası" yok... Seçim beklentisi hiç yok.

Toplum... Psikolojik olarak "Seçim havasında değil."

Öyleyse... Yerel seçime 11 aydan fazla zaman varken... Nasıl oluyor da "Seçim anketleri havada uçuşuyor?"

Anketçiler... Acaba partileri gaza mı getirmek istiyorlar?.. "Kendilerine iş çıksın diye." Bir yıl öncesinden seçim tahmini yapmak demek...

1. İleriye dürbünün tersiyle bakmak demektir.

2. Bir başka deyişle... Doğmamış çocuğa don biçmektir.