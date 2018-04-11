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YAVUZ DONAT
11 Nisan 2018, Çarşamba YAVUZ DONAT

Yaşanmış anket hikâyeleri-1

... Anavatan Partisi Genel Başkanı iken... Bir gün...
Ünlü bir "Anketçiyi-araştırmacıyı" çağırdı.
Ondan "Brifing" aldı.
Brifing tatmin ediciydi... Anketçi işinin ehliydi... Mesut Yılmaz bu anketçinin firmasıyla çalışmaya niyetliydi.
Ancak... Anketçi... Odadan çıkarken "Öyle bir söz" söyledi ki... Mesut Yılmaz, anket yaptırmaktan vazgeçti:
- Sayın Genel Başkan... Biz araştırmayı yaparız... Dosya halinde size sunarız... Fakat siz kamuoyuna nasıl bir sonuç açıklamamızı isterseniz, biz de sizin talebiniz doğrultusunda rakamlarla oynarız.

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