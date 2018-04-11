Mesut Yılmaz... Anavatan Partisi Genel Başkanı iken... Bir gün...

Ünlü bir "Anketçiyi-araştırmacıyı" çağırdı.

Ondan "Brifing" aldı.

Brifing tatmin ediciydi... Anketçi işinin ehliydi... Mesut Yılmaz bu anketçinin firmasıyla çalışmaya niyetliydi.

Ancak... Anketçi... Odadan çıkarken "Öyle bir söz" söyledi ki... Mesut Yılmaz, anket yaptırmaktan vazgeçti:

- Sayın Genel Başkan... Biz araştırmayı yaparız... Dosya halinde size sunarız... Fakat siz kamuoyuna nasıl bir sonuç açıklamamızı isterseniz, biz de sizin talebiniz doğrultusunda rakamlarla oynarız.