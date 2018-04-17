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YAVUZ DONAT
17 Nisan 2018, Salı YAVUZ DONAT

Titus tüneli

Samandağ'da... "Titus tünelini" gezdik.
... "Kilometrelerce." Kaya mezarlar var... "Beşikli mezarlar" da... Çocuk mezarlığı.
"Ziyaretçi" çok.
Rus, Japon, Çinli, Güney Koreli...
Biz gezerken 40 kişilik bir grup geldi... Letonyalı.
"Tünelde" dilek ağacı var.
Yerli... Yabancı... Çok kişi ağaca "Bir şey" bağlıyor...
Mendil... Kurdele... Bez parçası.
Niçin?
"Çocuk sahibi olmak için." Tünelde fotoğraf çektirdik.
"Zahter, salça, defne sabunu" satan Fatma Yurdagül ve ondan bir şeyler alan ziyaretçilerle.

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