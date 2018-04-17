Samandağ'da... "Titus tünelini" gezdik.

Tünel... "Kilometrelerce." Kaya mezarlar var... "Beşikli mezarlar" da... Çocuk mezarlığı.

"Ziyaretçi" çok.

Rus, Japon, Çinli, Güney Koreli...

Biz gezerken 40 kişilik bir grup geldi... Letonyalı.

"Tünelde" dilek ağacı var.

Yerli... Yabancı... Çok kişi ağaca "Bir şey" bağlıyor...

Mendil... Kurdele... Bez parçası.

Niçin?

"Çocuk sahibi olmak için." Tünelde fotoğraf çektirdik.

"Zahter, salça, defne sabunu" satan Fatma Yurdagül ve ondan bir şeyler alan ziyaretçilerle.