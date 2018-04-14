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YAVUZ DONAT
14 Nisan 2018, Cumartesi YAVUZ DONAT

Girişimci... Çalışkan... Mücadeleci

GAZİANTEP

Gaziantep'i "Moda deyimle" özetleyecek olursak;
Tembellik... "Out." Çalışkanlık... "In." Gaziantep... Vali Ali Yerlikaya'nın söylemiyle:
- Herkesin yatıp kalkıp "Gaziantep'i nasıl daha ileriye taşırım" diye düşündüğü ve çalıştığı bir şehir.
SABAH Gazetesi'nin "Şehir buluşmaları" etkinliğinde...
Gaziantep'te... konuşuyor:
- Gaziantep'in girişimciliğini ve mücadele ruhunu dünya biliyor.
SABAH Gazetesi'nin "Teşekkür plaketini" verirken, Vali Yerlikaya'nın kulağına eğildik:
- Doğru söylediniz... Bu kentin girişimciliğini, çalışkanlığını, mücadele ruhunu bütün dünya biliyor.

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