GAZİANTEP

Gaziantep'i "Moda deyimle" özetleyecek olursak;

Tembellik... "Out." Çalışkanlık... "In." Gaziantep... Vali Ali Yerlikaya'nın söylemiyle:

- Herkesin yatıp kalkıp "Gaziantep'i nasıl daha ileriye taşırım" diye düşündüğü ve çalıştığı bir şehir.

SABAH Gazetesi'nin "Şehir buluşmaları" etkinliğinde...

Gaziantep'te... Vali Ali Yerlikaya konuşuyor:

- Gaziantep'in girişimciliğini ve mücadele ruhunu dünya biliyor.

SABAH Gazetesi'nin "Teşekkür plaketini" verirken, Vali Yerlikaya'nın kulağına eğildik:

- Doğru söylediniz... Bu kentin girişimciliğini, çalışkanlığını, mücadele ruhunu bütün dünya biliyor.



