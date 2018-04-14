Organize Sanayi Bölgeleri'ni dolaştık...

Üretim "Tam gaz." Fırat Kalkanı... Zeytin Dalı Harekâtı...

"Yatırımı, istihdamı, ihracatı" olumsuz etkilememiş.

Gaziantep... "Yatırımı seven" bir şehir.

Halkın gündeminde "Erken seçim" falan yok.

Gündem... "Çalışma... Çalışma...

Çalışma." Gündem... "Dünya ile rekabet." SABAH Gazetesi'nin toplantısında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da konuştu.

Ve "Gaziantep modelinden" söz etti:

- Çalışkanlık... Girişimcilik...

İddia... Yatırım... İhracat... İşte model, işte Gaziantep.