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YAVUZ DONAT
26 Nisan 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Alkışlıyoruz

uzun... 121 kilometre.
Bu uzun sahil boyunca denize "Kanalizasyon" akmıyor.
Sahilde "Çöp sorunu" yok.
Bravo Ordu.
Bu iki konu yıllarca Ordu'nun en önemli sorunuydu.
Şimdi... 121 kilometrelik sahil şeridi "Tertemiz... Mis gibi."

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