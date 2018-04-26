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YAVUZ DONAT
26 Nisan 2018, Perşembe YAVUZ DONAT

Fındık

Biliyor muydunuz?
'de en çok "Fındık... Bal... Ve kivi" üretilen il... Ordu.
Doğa yemyeşil.
Nereye baksanız... Fındık ağacı... Göz alabildiğince.
Nereyi gezseniz... Kime selam verseniz... İlk ikram "Fındık."

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