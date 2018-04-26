Biliyor muydunuz?

Türkiye'de en çok "Fındık... Bal... Ve kivi" üretilen il... Ordu.

Doğa yemyeşil.

Nereye baksanız... Fındık ağacı... Göz alabildiğince.

Nereyi gezseniz... Kime selam verseniz... İlk ikram "Fındık."