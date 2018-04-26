Biliyor muydunuz? Türkiye'de en çok "Fındık... Bal... Ve kivi" üretilen il... Ordu. Doğa yemyeşil. Nereye baksanız... Fındık ağacı... Göz alabildiğince. Nereyi gezseniz... Kime selam verseniz... İlk ikram "Fındık."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.